سواريز يوجه رسالة خاصة لميسي بعد التتويج بكأس العالم

تلقى ليونيل ميسي العديد من رسائل التهنئة على لقب كأس العالم، لكن القليل منها كان مميزًا مثل تلك التي أرسلها لويس سواريز، لم يرغب الأوروغواياني في تفويت لحظة مجد صديقه، وأثناء الاحتفال في غرفة خلع الملابس، اتصل به لتهنئته.

شاركها على حساب انتستجرام الخاص به برسالة واضحة: “أنت بطل العالم”، وتجاذبوا أطراف الحديث لفترة قبل أن يواصل ميسي الاحتفالات مع باقي أعضاء الفريق ويتمتع سواريز وميسي بعلاقة جيدة منذ أن كانا زملاء في برشلونة لعدة سنوات.

على الرغم من رحيل الأوروغواي عن البلوجرانا، فقد ظلوا على اتصال حتى أنهم رأوا بعضهم البعض عدة مرات، خاصة خلال إجازاتهم، وفي الصور التي شوهدت في غرفة خلع الملابس، كان ميسي مهتمًا جدًا بهاتفه، ويراقب الرسائل التي كانت تصل.

كان أحد أبطال الاحتفالات، لدرجة أنه تسلق على طاولة وهو يغني الأغنية الشعبية “موتشاخوس”، والخبر السار بالنسبة لسواريز، أنه ستتاح له الفرصة للقاء ميسي مرة أخرى على أرض الملعبـ بعد أن أكد الأرجنتيني بعد المباراة النهائية أنه لا يخطط للاعتزال.

مع انطلاق تصفيات كأس العالم 2026 في مارس من العام المقبل، من المحتمل أن يكون الاثنان متنافسين مرة أخرى.

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