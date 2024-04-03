سوق النويعمة بوادي الدواسر.. بطئ إنجاز شركة الصرف وضعف الأداء يسيئ للمواطنين

المناطق_فالح الدوسري

تتسع مع الوقت معاناة سكان النويعمة بمحافظة وادي الدواسر والذيت يشتكون تأخر الإنجاز في إنهاء تمديد شبكة الصرف الصحي، بأحد أكبر الاسواق التجارية بالنويعمة.

“المناطق” زارت ميدانياً ولاحظت ضعف الأداء وسوء التنفيذ الذي صاحبه هبوط في طبقة الاسفلت؛ مما تسبب في ازدحام مروري وتعطل حركة السوق بالتزامن مع العشر الأواخر من رمضان.

عدد من المواطنين أبدوا تضجرهم واستياءهم من ذلك؛ حيث أفاد المواطن خلف الدوسري أن عمل الشركة المشغلة للمشروع بطيء جداً ناهيك عن عدم التقيد بالشروط المفترض توفرها في إعادة السفلتة حيث يتضح الهبوط الإسفلتي الذي تضرر منه المواطنون حسب وصفه.

وبين في حديثه أن الأمطار كشفت سوء التنفيذ في إعادة زفلتة مكان العمل مما يعكس ضعف الرقابة من الجهات المعنية عند تنفيذ المشاريع واستلامها بعد التنفيذ؛ مطالباً بتشكيل لجنة للوقوف على معاناة سكان النويعمة والزائرين للسوق.