سوني تعتزم تسريح 900 موظف من قطاع بلاي ستيشن

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أعلنت شركة سوني إنترأكتيف إنترتينمنت اليابانية أمس الثلاثاء اعتزامها تسريح حوالي 900 موظف من قطاع جهاز ألعاب الكمبيوتر بلاي ستيشن بما يعادل حوالي 8% من إجمالي قوة عمل الشركة على مستوى العالم لتصبح أحدث شركة تكنولوجيا تنضم إلى موجة تسريح العمال.

وقال هيرمن هولست رئيس قطاع بلاي ستيشن ستديوز إن “هذه القرارات صعبة للغاية لكنها ضرورية. وأنا اعتقد أنه من المهم أن تكون شفافة”.

أما جيم ريان الرئيس التنفيذي لقطاع بلاي ستيشن فقال في رسالة عبر البريد الإلكتروني للموظفين “بعد تفكير عميق والكثير من المناقشات على مستوى القيادة خلال شهور، أصبحت التغييرات ضرورية لاستمرار نمو النشاط ونمو الشركة”.

وأضاف أن الموظفين في مختلف مناطق الشركة سيتأثرون بقرار الشطب، وسيتم غلق استديو بلاي ستيشن في لندن بالكامل، كما سيتم تسريح أعداد من العاملين في عدة استديوهات.