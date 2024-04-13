سيتي يُمطر شباك لوتون بخماسية ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتاً

وضع مانشستر سيتي حامل اللقب أرسنال وليفربول تحت الضغط وتربع موقتاً على صدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه لوتون تاون الثامن عشر 5-1 السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين.

وبمعنويات العودة من العاصمة الإسبانية بالتعادل مع ريال مدريد 3-3 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال ما يجعله في موقع قوة للقاء الإياب الأربعاء، لم يجد سيتي صعوبة تذكر في تحقيق فوزه الثالث توالياً والثاني والعشرين هذا الموسم، محافظاً على سجله المميز على أرضه حيث لم يذق طعم الهزيمة للمباراة الحادية والأربعين توالياً في جميع المسابقات.

وبات الفريق الأزرق الذي أجرى ستة تبديلات مقارنة بلقاء ريال، على بعد مباراة واحدة من دون هزيمة (ستكون ضد ريال الأربعاء) كي يعادل رقمه القياسي الشخصي الذي تحقق قبل زمن بعيد جداً، وتحديداً بين ديسمبر 1919 ونوفمبر 1921.

ورفع سيتي الذي لم يخسر للمباراة السابعة عشرة توالياً في الدوري، رصيده الى 73 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال وليفربول اللذين يتواجهان الأحد مع أستون فيلا وكريستال بالاس توالياً.

وفي لقاء استعاد خلاله خدمات البلجيكي كيفن دي بروين بعدما غاب عن لقاء الثلاثاء ضد ريال بسبب العياء، ضرب سيتي باكراً وافتتح التسجيل بعد أقل من دقيقتين على البداية إثر هجمة مرتدة وتسديدتين غير موفقتين للنروجي إرلينغ هالاند والبلجيكي جيريمي دوكو، لكن الكرة عادت الى الأول فسددها خلفية أكروباتية لترتد من الياباني دايكي هاشيوكا وتخدع حارسه البلجيكي توماس كامينسكي.

وواصل سيتي ضغطه من دون هوادة وكان قريباً في أكثر من مناسبة من الوصول الى الشباك مجدداً، أبرزها للبرتغالي ماتيوس نونيش الذي ارتدت تسديدته من القائم الأيمن (27).

ورغم المحاولات العديدة والاستحواذ الذي بلغ أكثر من 75 بالمئة، والتسديدات الـ19، بينها ست بين الخشبات الثلاث، بقي الهدف العكسي الفاصل بين الفريقين حتى نهاية الشوط الأول.

ولم يتغير شيئاً في مجريات اللقاء خلال الشوط الثاني حيث استمر غياب لوتون تماماً مع استمرار الهيمنة المطلقة لسيتي لكن من دون نجاعة أمام المرمى، وذلك حتى الدقيقة 64 حين جاء الفرج أخيراً بتسديدة “طائرة” رائعة للكرواتي ماتيو كوفاتشيتش الذي وصلته الكرة عند مشارف المنطقة إثر ركلة ركنية، فأطلقها صاروخية في الشباك.

ومن تسديدته الأولى على المرمى، كاد لوتون أن يجد طريقه الى الشباك لكن العارضة تدخلت لصد تسديدة كاولي وودرو (66)، قبل أن يوجه سيتي الضربة القاضية لضيفه من ركلة جزاء انتزعها دوكو ونفذها هالاند بنجاح (76)، معززاً صدارته لترتيب الهدافين بعشرين هدفاً.

وخطف لوتون هدفاً شرفياً رائعاً بعد مجهود فردي مميز لروس باركلي (81)، لكن دوكو أعاد الفارق لثلاثة أهداف بمجهود فردي مميز أيضاً داخل المنطقة (87)، قبل أن يكرر الكرواتي يوشكو غفارديول ما فعله الثلاثاء ضد ريال بتسجيله هدفاً رائعاً بتسديدة صاروخية في الزاوية اليمنى (3+90).

والهزيمة هي العشرون للضيوف الذين يحتلون المركز الثامن عشر، بفارق نقطة خلف نوتنغهام فورست السابع عشر الذي تعادل مع ضيفه ولفرهامبتون 2-2، و5 نقاط أمام بيرنلي التاسع عشر المتعادل مع ضيفه برايتون 1-1.