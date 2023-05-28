سيث رولينز يرفع حزام العالم للوزن الثقيل في WWE ليلة الأبطال

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في ليلة الأبطال التي عادت بعد 8 أعوام من الانقطاع عبر بوابة جدة، انتزع سيث فريكن رولينز حزام بطل العالم للوزن الثقيل بفوزه على غريمه أي جاي ستايلز، بعد جولات ونزالات عديدة شهدت ألوانا من التحديات تفاعل معها جمهور البطولة التي نظمتها الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع WWE.

واستطاع سامي زين ورفيقه كيفن أوينز انتزاع لقب بطولة تاج تيم من رومان رينز وسولو سيكو، كما تغلبت تريش ستراتس على بيكي لينش بمساعدة زوي ستارك، في حين خسر مصطفى علي أمام “جنرال الحلبة” جونتر الذي حافظ على لقب الانتركونتننتال، فيما تغلبت أسكا على بيانكا بلير، لتنتزع لقب راو للسيدات، في الوقت الذي حققت فيه ريا ريبلي انتصاًرا سريعًا على نتاليا وحافظة بذلك على لقب سماكداون للسيدات، وخسر كودي رودس أمام بروك ليسنر.

وتضاعفت أهمية ليلة الأبطال باعتبارها أول مناسبة يتوج فيها البطل بالحزام الجديد للبطولة، بعد إعادة تصميمه بشعار الصقر، إضافة إلى تاج يرمز للاحتفاء بـ Bruno Sammartino، و60 الماسة ترمز إلى عدد أعوام WWE التي أنشئت قبل ستة عقود.