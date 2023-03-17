سيناريوهات تأهل الأهلي إلى أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أفريقيا

سيناريوهات تأهل الأهلي، يبحث الأهلي المصري اليوم عن فرصته الأخيرة في التأهل إلى أدوار خروج المغلوب في بطولة دوري أبطال أفريقيا ضد القطن الكاميروني، حيث لا يمتلك الشياطين الحمر خيار سوى الفوز في المواجهتين المقبلتين، انتظارًا لتعثر الهلال السوداني بأي لقاء.

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في خامس جولات دور المجمـــوعات ببــطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام السابعة مساءً، ذلك بتوقيت المملكة العربـــية الســـعودية، بملعب رومدي أدجيا.

وستنطلق مباراة الأهلي المصري والقطن الكاميروني على أرض ملعب رومدي أدجياعند الساعة الخامسة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والسادسة ذلك بتوقيت القاهرة، والأردن والســـودان و جنوب أفريقيا، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، وقطر والثامنة ذلك بتوقيت دولة الإمارات “دبي ، أبوظبي”.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني، حيث ستنقل المواجهة المرتقبةعبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الحصري لحقوق البث لمباريات دوري أبطال أفريقيا، بالشرق الأوسط، حيث ستبث عبر “beIN Sports HD 4”.

خماسية وأربع نقاط لا تكفي

وكان الأهلي قد خسر في أخر مواجهاته في بطولة دوري أبطال أفريقيا ضد صن دازنز بخماسية مقابل هدفين، فيما حقق الفوز في اللقاء الذي يسبقه ضد القطن الكاميرني، وتعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي، في القاهرة.

وخسر بهدف نظيف ضد الهلال السوداني، وبالتالي يمنى العملاق المصري نفسه بتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة اليوم أملًا في تحقيق التأهل للدور المقبل.

عاد الأهلي من كأس العالم للأندية خــــالي الوفاض أملًا في تحقيق نتائج إيجابية ببطــولة دوري أبطال أفريقيا، ولكن لسوء الحظ لم يتمكن من فعل أي شيء حيال ذلك حيث خسر مرتين، وتعادل مرة، وفاز مرة، وكان الهزيمة الأكبر ضد صن داونز بخماسية.

الفرصة الأخيرة لعبور المجموعات

تعتبر فرصة الأهلي الأخيرة لعبور دور المجموعات هي الفوز بمواجهتي القطن الكاميــروني الليلة، ومباراة الهلال التي ستقام في القاهرة، مع خسارة بطل السودان من صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي ستقام على أرضه.

وفي حالة تعاون الهلال، وتساوى الأهلي والأزرق في عدد النقاط فسيتم الاحتكام للمواجهات المباشرة، وفارق الأهداف، وبالتالي سيتعين على الشياطين الحمر تسجيل أي فرصة تتاح، من أجل الاستعداد لأي سيناريو، أما في حالة الفوز سيكون الأحمر رســميًا خارج دوري أبـــطال أفريقيا.

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