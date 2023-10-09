“سي إن إن”: مقتل 3 أمريكيين إثر الهجمات الواقعة بالقرب من غزة

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ذكرت مذكرة داخلية للحكومة الأمريكية أن 3 أمريكيين على الأقل قُتلوا في أعقاب الهجمات التي وقعت في إسرائيل بالقرب من حدود غزة.

ونقلت قناة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قوله، في تصريحات لقناة “سي إن إن”، إن الولايات المتحدة تلقت تقارير عن أمريكيين مفقودين وقتلى، وأن الإدارة تعمل “بوقت إضافي” للتحقق من ذلك.

وأوضحت المذكرة الداخلية الأمريكية أن وزارة الخارجية على علم بمقتل 3 مواطنين أمريكيين في محيط غزة، بالإضافة إلى أمريكيين آخرين لم يتم تحديد مصيرهم.