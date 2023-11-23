“شات جي بي تي” يتيح الدردشة الصوتية للجميع

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أتاحت شركة أوبن إيه آي” الأمريكية، قبل شهرين، لحسابات الشركات والحسابات المدفوعة من روبوت ChatGPT ميزة تعريف الصوت وتحويله إلى نص مكتوب، إلا أنها أتاحت خدمة الدردشة الصوتية مع الروبوت لجميع المستخدمين.

وتمكّن الشركة حالياً الجميع، ومنهم مستخدمو النسخة المجانية من ChatGPT، من طرح الأسئلة والاستفسارات وتلقي إجاباتها من الروبوت بشكل صوتي مغاير للشكل النصي المعتاد.

وبالرغم من أن الاشتراك في خطة ChatGPT Plus المدفوعة يكلف 20 دولاراً شهرياً، فإنه يتيح أقصى قدرة للروبوت اعتمادًا على نماذج ذكاء اصطناعي أحدث، مع الوصول إلى المزايا الجديدة مبكراً.