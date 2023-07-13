شاحن هاتف يقتل أسرة كاملة بمصر

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كشفت تقارير إعلامية عن مقتل أسرة كاملة بمصر في حريق تبين لاحقًا أنه نتج عن تماس كهربائي بشاحن هاتف محمول.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة، إخطارًا بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة فيصل في مصر، وبانتقال أجهزة الدفاع المدني وإخماد الحريق تبين وفاة صاحب الشقة وزوجته في الحريق، بينما تم نقل طفليهما للمستشفى، لكنهما توفيا فيما بعد.

وتبين أن شابًّا من أقارب الأسرة كان متواجدًا وقت الحريق فقفز من الطابق الثالث وسقط في الطابق الثاني ليصاب بكسور وجروح ويتلقى العلاج بالمستشفى، وأيضًا أصيبت طفلة من أقارب الأسرة في الحريق.

وكشفت التحريات أن الأسرة كانت تستعد صباح نشوب الحريق للسفر إلى الإسكندرية لقضاء إجازة الصيف، فيما كشف تقرير المعمل الجنائي خلال تحقيقات النيابة أن الحريق نشب بسبب تماس كهربائي من شاحن الهاتف المحمول لصاحب الشقة والذي كان قد تركه موصولًا بالتيار الكهربائي خلال النوم.

وأثار هذا الحادث، حالة كبيرة من الحزن والجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب وفاة أسرة كاملة نتيجة تصرف يفعله الكثيرون وهو ترك الهواتف موصولة بالتيار الكهربائي خلال النوم دون الاكتراث لمخاطر الأمر.