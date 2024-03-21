شاشات الهواتف تهدد أطفالكم بـ «العمى»

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حذر استشاري طب العيون بحسب تقرير نشرته صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، من تزايد المخاوف مع تشخيص إصابة أطفال بريطانيين، لا تتجاوز أعمارهم أربع سنوات، بقصر النظر، من خلال التعرض لفترات طويلة للشاشات، خاصة الهواتف المحمولة، إلى جانب عدم قضاء وقتٍ كافٍ في الهواء الطلق. حيث يلجأ البعض إلى عدسات لاصقة خاصة للتخفيف من آثار ذلك.

وأعرب الدكتور جون بولغر، عن قلقه العميق إزاء الاتجاه المتصاعد لقصر النظر بين الأطفال، ووصفه بأنه «جائحة»، مشدداً على خطورة المشكلة. وقال: «قصر النظر لا يقتصر على مجرد ارتداء النظارات، بل يمكن أن يصاب الناس بالعمى بسبب قصر النظر. وهذا ليس حدثاً بسيطاً، بل إنه تهديد خطير».