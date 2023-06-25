شاعرة وكاتبة: المملكة تشهد حراك ثقافي أدبي.. ونرى المستقبل باهر مع رؤية ولي العهد

قالت “مرفت غزاوي” الشاعرة والكاتبة الأدبية، إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تشهد حراكاً ثقافياً وأدبياً فريداً.

وأكدت خلال حديثها في برنامج “ياهلا”، أن المستقبل القادم في المملكة سيكون باهراً، مع رؤية ولي العهد للمملكة 2030، لتحقيق تقدم السعودية في كافة المجالات الاقتصادية والسياحية والدينية والأدبية والتراثية.

وأوضحت أن المملكة تقوم بالاهتمام بالأدباء والشعراء في الوقت الراهن أكثر مما كانت عليه سابقاً، من خلال إقامة الفعاليات العامة والخاصة، المحلية منها والدولية، وتدشين المعارض أيضا، مثل معرض السعودية للكتاب الذي يعتبر من أهم المعارض الأدبية المقامة على أرض العالم العربي.