شاهد.. أردنيون يهبون لدفن وافد مصري يعيش وحيداً دون أقارب

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في لفتة إنسانية لاقت استحسان الكثير، شارك مئات الأردنيين في تشييع جثمان عامل وافد يحمل الجنسية المصرية، بعد أن تقطعت به السبل وعاش وحيداً في محافظة مأدبا وسط الأردن.

العامل الراحل “عادل صدقي محمد شندي” من محافظة المنصورة في مصر، عمل لمدة 40 عاماً في الأردن، عثر عليه متوفًى داخل منزله يوم الخميس الماضي، وفقاً للعربية.

حضور رسمي وشعبي

وشارك رئيس بلدية مأدبا الكبرى عارف الرواجيح في تشييع جثمان الوافد المصري عادل، حيث أوعز بإعفاء ذويه من كافة الرسوم المترتبة على مراسم الدفن والتحضيرات وكافة تجهيزات المقبرة.

وحالت ظروف الوفاة دون نقل جثمان الراحل إلى ذويه في مصر، ليأتي قرار دفنه في بلده الثاني الأردن، بعد خدمة لأهل محافظة مأدبا على مدار 40 عاماً.

بدوره نقل رئيس بلدية مأدبا الكبرى عارف الرواجيح تعازيه وأبناء مأدبا إلى ذوي المرحوم مقدما أرقى مشاعر المواساة والتعازي لذويه، متكفلا بكافة الرسوم المتعلقة بإجراءات الدفن وتأمين حافلة نقل الموتى لتسهيل عملية الدفن.

وشارك في مراسم الدفن رئيس مجلس محافظة مأدبا محمد أبو ركبة، وجمع غفير من أهالي مأدبا والمحبين في أجواء عكست اللحمة الحقيقة بين الأشقاء العرب.