شاهد أهداف مباراة الأهلي ونجران بدوري يلو (2-0)

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على نجران بهدفين دون مقابل اليوم، الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابــــعة والعشرين بدوري يلو.

نجح عبد الله المقرن في فك شفرة دفاع نجران بهدف عند الدقيقة 71، فيما عزز مراد خضري النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة الثالثة خلال الوقت المحتسب بدلًا عن الضائع لـ الشوط الثاني، وكان نجران قد أكمل المباراة منقوص العدد من الدقيقة 54 بعد طرد مارتينيز.

وواصل الفريق الجداوي تألقه من خلال هذا الفوز سلسلة انتصاراته للمباراة الخامسة تواليًا، رافعًا رصيده إلى 52 نقطة، وينقض على الصدارة بفارق نقطتين عن الحزم الذي تراجع إلــى المــركز الثاني.

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