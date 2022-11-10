شاهد| استشاري: الأكل قبل النوم مباشرة يسبب هذا المرض الخطير

حذر الدكتور فهد السيبحاني، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، من خطورة الإكثار من تناول الطعام ثم الذهاب للنوم مباشرة.

وأضاف فهد السحيباني، خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن العشاء يعد الوجبة الرئيسية في مجتمعنا العربي، حيث يكون هناك تناول ببزخ للطعام ، ثم يتم تناول المشروبات الساخنة أو الباردة ثم الخلود للنوم، مؤكدًا أن هذا الأمر من المسببات الرئيسية لارتجاع المريء.

وتابع: أنه لا يوجد طعام معين أو محدد يسبب ارتجاع المرئ، لافتًا إلى أنه لا يوجد علميا ما يسمى بوجود قائمة تسبب ارتجاع المرئ، ولكن يجب على كل شخص تناول الطعام وفقا لحالته الصحية.

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