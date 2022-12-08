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شاهد.. الفراج: عشنا يوم تاريخي بسبب الأخضر بكأس العالم

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 8 ديسمبر 2022 - 7:01 مساءً

وجه الإعلامي وليد الفراج، رسالة إلى لاعبي المنتخب الوطني عقب الأداء المشرف الذي ظهر عليه خلال المباريات بدور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في الدوحة.

ونشر وليد الفراج عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، قائلًا :” مهما قيل وسيقال، لن ننسى لهؤلاء الرجال ذلك اليوم الجميل الذي عشناه بعد الارجنتين، كان يوم فرح حقيقي .. الله يكررها لنا جميعا بأفراح اكبر” .

وحقق المنتخب الوطني الفوز على المنتخب الأرجنتيني في الجولة الافتتاحية بدور المجموعات بنتيجة هدفين لهدف، في مباراة تاريخية ستبقى شاهدة على عبقرية المنتخب المنتخب الوطني.

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 8 ديسمبر 2022 - 7:01 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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