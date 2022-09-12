أبرز الموادأهم الاخبارفيديو المناطق
أخر الأخبار

شاهد.. باحث سياسي: مساعدات المملكة لا تنظر إلى البلد أو الجنسية أو الدين وهدفها دعم المتضررين

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 سبتمبر 2022 - 8:59 مساءً

المناطق ـ أحمد حماد

قال الباحث السياسي سعيد القاضي، اليوم، إن مساعدات المملكة لا تنظر إلى البلد أو الجنسية أو الدين وهدفها دعم المتضررين من الكوارث في أي بقعة في العالم بإنسانية وصدق.

وأضاف في تصريحات لقناة الإخبارية، أن القيادة الرشيدة دائمًا ما تدعم الملهوف، دون وضع اعتبار للجنسية، ونهجها ثابت في هذا الملف.

وشدد الباحث السياسي على أن الشعب والقيادة على قلب رجل واحد؛ لإغاثة الملهوف خصوصا في الدول الإسلامية، موضحا أن الأرقام تؤكد أن السعودية ضمن الـ 10 دول الأولى حول العالم في تقديم إغاثات للدول.

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 سبتمبر 2022 - 8:59 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

زر الذهاب إلى الأعلى
Advertisements

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock