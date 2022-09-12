شاهد.. باحث سياسي: مساعدات المملكة لا تنظر إلى البلد أو الجنسية أو الدين وهدفها دعم المتضررين

المناطق ـ أحمد حماد

قال الباحث السياسي سعيد القاضي، اليوم، إن مساعدات المملكة لا تنظر إلى البلد أو الجنسية أو الدين وهدفها دعم المتضررين من الكوارث في أي بقعة في العالم بإنسانية وصدق.

وأضاف في تصريحات لقناة الإخبارية، أن القيادة الرشيدة دائمًا ما تدعم الملهوف، دون وضع اعتبار للجنسية، ونهجها ثابت في هذا الملف.

وشدد الباحث السياسي على أن الشعب والقيادة على قلب رجل واحد؛ لإغاثة الملهوف خصوصا في الدول الإسلامية، موضحا أن الأرقام تؤكد أن السعودية ضمن الـ 10 دول الأولى حول العالم في تقديم إغاثات للدول.