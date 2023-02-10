شاهد.. خرج من تحت الأنقاض وأخذ يقرأ القرآن الكريم في تركيا

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لمواطن تركي يقرأ القرآن الكريم، لحظة خروجه من تحت الأنقاض الأمر الذي أثار تفاعلا كبيرا.

وفي وقت سابق قال الرئيس التركي رجب طيب أرودغان اليوم الجمعة إن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر الاثنين الماضي بلغ 18 ألفا و991.

وأضاف الرئيس في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون أن عدد المصابين جراء الزلزال ارتفع إلى 75 ألفا و570 مصابا.

وأشار أردوغان إلى أن المناطق المتضررة من الزلزال تمتد إلى نحو 500 كيلومتر، الأمر الذي يصعب إيصال المساعدات إليها جميعا، مشيرا الى أن “الاستجابة للزلزال لم تكن بالسرعة التي نريدها”.

وأضاف أنه تم رصد حالات “سرقة ونهب” للسلع من المحلات التجارية، متوعدا بأن السلطات ستكون “أكثر عنفا” مع مرتكبيها وستعاقبهم بأشد الطرق.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ذكرت في وقت سابق اليوم أنه جرى إجلاء ما يصل إلى 75 ألفا و780 شخصا من المناطق المنكوبة بالزلزال البالغة شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر في جنوب تركيا.