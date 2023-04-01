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شاهد.. داود الشريان يكشف نتائج تحقيق “نزاهة” معه بعد إقالته.. ويوضح أبرز المٌخلفات التي وجدها في هيئة الإذعة والتلفزيون (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 1 أبريل 2023 - 12:39 مساءً

كشف الإعلامي داود الشريان، عن نتائج تحقيق هيئة الرقابة معه بعد خروجه من هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وقال الشريان، خلال لقاء له مع برنامج ” الليوان ” الذي يقدمه عبد الله المديفر عبر شاشة روتانا خليجية: “عندما توليت منصبي في هيئة الإذاعة والتلفزيون وجدت حوالي 2500 سعودي موظف بوظائف أخرى ويعملون بالتلفزيون”.

وأضاف: “هناك بنات مسؤولين بالدولة كانوا موظفين بناتهن ومتعاونات يقبضن رواتب 8 آلاف ولا يحضرن”.

وأكمل: “كان يدفع 70 مليونا وأثناء وجودي أصبح يدفع 24 مليونا فقط، كما أنني بعد خروجي حققت معي هيئة الرقابة وأثبتت عدم صحة ادعاءات الآخرين”.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 1 أبريل 2023 - 12:39 مساءً
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wafaa elshahat

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