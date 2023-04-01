شاهد.. داود الشريان يكشف نتائج تحقيق “نزاهة” معه بعد إقالته.. ويوضح أبرز المٌخلفات التي وجدها في هيئة الإذعة والتلفزيون (فيديو)

كشف الإعلامي داود الشريان، عن نتائج تحقيق هيئة الرقابة معه بعد خروجه من هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وقال الشريان، خلال لقاء له مع برنامج ” الليوان ” الذي يقدمه عبد الله المديفر عبر شاشة روتانا خليجية: “عندما توليت منصبي في هيئة الإذاعة والتلفزيون وجدت حوالي 2500 سعودي موظف بوظائف أخرى ويعملون بالتلفزيون”.

وأضاف: “هناك بنات مسؤولين بالدولة كانوا موظفين بناتهن ومتعاونات يقبضن رواتب 8 آلاف ولا يحضرن”.

وأكمل: “كان يدفع 70 مليونا وأثناء وجودي أصبح يدفع 24 مليونا فقط، كما أنني بعد خروجي حققت معي هيئة الرقابة وأثبتت عدم صحة ادعاءات الآخرين”.

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