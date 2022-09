شاهد.. رياضي “غيني” يحاول القفز فوق سيارة تسير بسرعة أمامه .. وفجأة حدثت الكارثة

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة شاب “غيني” القيام بتحدي القفز فوق سيارة تسير في وسط الشارع.

وأظهر مقطع الفيديو وقوف الشاب على بعد عدة أمتار من السيارة، وانطلق بسرعة نحوها، ولكنه اصطدم بالمنطقة الفاصلة بين الزجاج الأمامي والسقف.

وتهشم زجاج السيارة الأمامي بينما طار الشاب في الهواء وسقط على الأرض، ولم يستطيع النهوض عقب الاصطدام، حسبما أظهر مقطع الفيديو.

Where the 'Nana kafra' people dey? I have fresh video for you 💔😂 pic.twitter.com/sggTRBM1LQ

— Aeroplane_fitar 🇬🇭 (@richie_alone) February 13, 2022