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شاهد.. رياضي “غيني” يحاول القفز فوق سيارة تسير بسرعة أمامه .. وفجأة حدثت الكارثة

صورة Rana Fathy Rana Fathy أرسل بريدا إلكترونيا 10 سبتمبر 2022 - 6:07 مساءً

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة شاب “غيني” القيام بتحدي القفز فوق سيارة تسير في وسط الشارع.

وأظهر مقطع الفيديو وقوف الشاب على بعد عدة أمتار من السيارة، وانطلق بسرعة نحوها، ولكنه اصطدم بالمنطقة الفاصلة بين الزجاج الأمامي والسقف.

وتهشم زجاج السيارة الأمامي بينما طار الشاب في الهواء وسقط على الأرض، ولم يستطيع النهوض عقب الاصطدام، حسبما أظهر مقطع الفيديو.

 

صورة Rana Fathy Rana Fathy أرسل بريدا إلكترونيا 10 سبتمبر 2022 - 6:07 مساءً
صورة Rana Fathy

Rana Fathy

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