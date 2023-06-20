شاهد.. وزير الاستثمار ممازحا الوفد الكوري: نبقى أصدقاء سواء فازت السعودية أو كوريا الجنوبية

قال وزير الاستثمار “خالد الفالح” ممازحا الوفد الكوري أثناء تواجده في الحفل الذي سيعلن فيه الدولة التي ستستضيف إكسبو 2030، “نبقى أصدقاء سواء فازت السعودية أو كوريا الجنوبية”.

وكان قد أكد أن الرياض أصبحت بمثابة عاصمة لوجستية مهمة في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، حيث إنها تشتمل على مراكز الدعم اللازمة من أدوية وأغذية، لإمداد المتضررين حول العالم.

وتسعى المملكة لاستضافة “إكسبو 2030″، من خلال تقديم ملفات وشرائح تعريفية لأهم الأماكن السياحية ذات التقنية العالية الموجودة داخل المملكة في الحفل الدولي، الذي سينتج عنه إعلان الدولة المستضيفة لـ “إكسبو 2030”.