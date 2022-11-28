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شاهد.. صربيا تقلب الطاولة على الكاميرون وتحرز هدف التقدم (2-1)

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 28 نوفمبر 2022 - 2:02 مساءً

قلب لاعبي المنتخب الصربي الطاولة على المنتخب الكاميروني بعد تسجيل الهدف الثاني وتحول تأخرهم بهدف لتقدم بهدفين، قبل نهاية الشوط الأول بدقائق.

جاء هدف صربيا الثاني بعد خطا من دفاع الكاميرون وضغط من صربيا وتنتهي بتمريرة من زيفكوفيتش ويقابلها سافيتش بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك.

 

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 28 نوفمبر 2022 - 2:02 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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