شاهد.. صربيا تقلب الطاولة على الكاميرون وتحرز هدف التقدم (2-1)

قلب لاعبي المنتخب الصربي الطاولة على المنتخب الكاميروني بعد تسجيل الهدف الثاني وتحول تأخرهم بهدف لتقدم بهدفين، قبل نهاية الشوط الأول بدقائق.

جاء هدف صربيا الثاني بعد خطا من دفاع الكاميرون وضغط من صربيا وتنتهي بتمريرة من زيفكوفيتش ويقابلها سافيتش بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك.