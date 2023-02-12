أبرز المواددولي

شاهد لحظات عصيبة لإنقاذ طفلة سورية.. حاولوا إنعاشها لكنها ماتت

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 12 فبراير 2023 - 8:33 مساءً
من الفيديو

المناطق_متابعات

وثق مقطع فيديو لحظات عصيبة عاشها رجال الدفاع المدني السوري أثناء عملية إنقاذ طفلة سورية من بين أنقاض منزلها المدمر جراء الزلزال في عزمارين غربي إدلب، ومحاولة إنعاشها بحضور أحد أقاربها ويبدو أنه والدها الذي راقب الموقف وهو منهار باكياً.

وظهرت الصغيرة هامدة بدون حراك بعد إخراجها لتستمر محاولات إنعاش قلبها في سيارة الإسعاف، لكنها فقدت الحياة قبل وصولها إلى المستشفى.

ونشر حساب الدفاع المدني السوري الفيديو، مشيرا إلى أن إنقاذ الصغيرة كان في ثاني أيام الزلزال المدمر 7 فبراير.

مقتل أكثر من 34 ألف شخص حتى الآن

يشار إلى أنه بعد قرابة أسبوع من الزلزال الهائل، قتل قرابة 34 ألف شخص في تركيا وسوريا حتى الآن، في حصيلة قد تتضاعف وفقا للأمم المتحدة.

وبعد مرور 7 أيام على الفاجعة، بدأت تتقلص آمال العثور على ناجين تحت الركام. ففي الشمال السوري توقفت أعمال البحث عن ناجين، بحسب ما أعلن سابقاً الدفاع المدني، فانصبت الجهود على انتشال الجثث من تحت الركام، ومحاولة إيواء آلاف الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم وسط مأساة لا قدرة لهم على مجابهتها، وسط شح في المساعدات وأماكن الإيواء.

كما عمد المئات إلى دفن الجثث التي انتشلت من تحت الركام، فضلاً عن تلك التي دخلت من الجانب التركي، والتي فاقت الألف.

وأشار المرصد السوري إلى ارتفاع عدد الضحايا في عموم المناطق السورية إلى أكثر من 5200.

الوسوم
صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 12 فبراير 2023 - 8:33 مساءً
صورة Waleed

Waleed

زر الذهاب إلى الأعلى