شاهد.. لحظة وصول وزير الخارجية السوري للاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بـ جدة

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وصل فيصل المقداد، وزير الخارجية السوري، قبل قليل، إلى مقر انعقاد الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في مدينة جدة.

ووصل رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين، اليوم الأربعاء إلى جدة.

وينطلق الاجتماع الوزاري برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ويناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال قمة القادة والنظر في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها في قمة القادة يوم الجمعة المقبل 19 مايو 2023م، بالإضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين العربية والدولية.