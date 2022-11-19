شاهد.. وليد الفراج: المنتخب السعودي يواجه الأرجنتين بنفس بروح الفراعنة أمام بلجيكا

إشاد الإعلامي وليد الفراج بأداء لاعبي المنتخب المصري أمام المنتخب البلجيكي الودية أمس الجمعة، موضحًا أن اللاعبين المصريين قدموا مستوى جيد وأظهروا إمكانيتهم أمام أحد أفضل المنتخبات.

وأضاف وليد الفراج، خلال تقديمه برنامج “أكشن مع وليد” أن لاعبي المنتخب السعودي الأول سيلعب مباراة بنفس روح لاعبي المنتخب المصري أمام بلجيكا، وسيكون هناك قتالية وجهد مضاعف لتحقيق نتائج إيجابية.

وتابع: أن التعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد سيسهل من مهمة المنتخب السعودي بالبطولة، ويمتلك المدرب خبرة كبيرة في التعامل مع المناسبات الكبرى.

وأوضح الفراج، أن المنتخب السعودي في النسخة المقبلة من مونديال كأس العالم 2026 سيكون مطالب بتحقيق بعد الإنجازات حال التأهل.