“شتاء طنطورة” يعود للعلا بمجموعة من التجارب الثقافية والفعاليات الرياضية

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أعلنت لحظات العلا عودة فعاليات النسخة الخامسة من “شتاء طنطورة”، المهرجان الثقافي والترفيهي الشهير في المنطقة، وذلك بدءاً من 21 ديسمبر وحتى 27 يناير، حيث سيقدم المهرجان للزوار تجربة ترفيهية مع مجموعة من الفعاليات الثقافية بما في ذلك العديد من العروض الموسيقية والأزياء، إلى جانب الأنشطة الرياضية وغيرها.

وأوضح نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا رامي المعلم، أن مهرجان “شتاء طنطورة” يحظى بشعبية واسعة بين عشاق التجارب المميزة،حيث يجمع بين التجارب والفعاليات المحببة لدى الزوار مع مجموعة رائعة من الإضافات الجديدة كل عام، ما يعزز من مكانته بوصفه الوجهة الأبرز والأكثر تكاملاً لقضاء وقت ممتع، مشيراً إلى أن هذه النسخة من المهرجان تحمل الكثير من المفاجآت.

ويستهل المهرجان برنامجه مع عروض احتفال طنطورة الرائعة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بأروع العروض الفنية والثقافية التي تسلط الضوء على تاريخ العلا وتراثها الغني من 22 حتى 31 ديسمبر.

ويتميز احتفال الطنطورة بالطابع المحلي والثقافي الفريد للمنطقة، الذي يعد تقليداً يتزامن مع بداية موسم الزراعة الشتوي في بلدة العلا القديمة، مما يبرز أهميته كونه حدثاً تراثياً بارزاً تتناقله الأجيال.

وستُقدم أيضاً فعالية في نهاية الأسبوع بعنوان “حكايات الغروب” يوم 21 يناير 2024 وتقدم الفعالية الحصرية 4 من الأعمال الفنية الضوئية ليلاً ضمن 4 مواقع مختلفة في العلا.

كما تشمل الحفلات الافتتاحية للمهرجان حفل شرفات الجديدة المباشر، حيث تُقدم الفرقة الوطنية السعودية الأغاني التقليدية بطابع محلي فريد على شرفات المباني التراثية في حي الفنون بالجديدة، في فترتين متتاليتين؛ الأولى خلال يومي 21 و22 ديسمبر، والثانية خلال يومي 28 و29 ديسمبر.

ويتضمن برنامج المهرجان أيضاً مسرحية جميل وبثينة الموسيقية على مسرح قاعة مرايا في 22 ديسمبر للمرة الثانية بعد النجاح الذي حققته في عرضها الأول عام 2020م, كما يأتي أيضا العرض الجديد من فرقة كركلا المسرحية.

وتشكل العلا إحدى أبرز وجهات الفروسية عالمية المستوى، حيث تستضيف بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، أول بطولة منظمة للعبة البولو تُقام على رمال الصحراء في حلبة فريدة من نوعها من 15 وحتى 20 يناير 2024. وتجمع البطولة بنسختها الحالية بين نخبة من أبرز اللاعبين حول العالم، إلى جانب الزوار، في تجربة استثنائية مميزة.

كما سيعود سباق درب العلا الذي يشارك فيه مجموعة من الرياضيين العالميين والعدائين الهواة إلى جانب الأطفال في أجواء تنافسية مميزة وتتنوع مسافات السباق الفريد لتناسب جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، بما في ذلك سباق 100 كم و50 كم و25 كم و10، فضلاً عن سباق 1.4 كم المخصص للأطفال, وينطلق سباق درب العلا يومي 11 و12 يناير 2024، ويدعو جميع محبي رياضة الجري للانضمام والاستمتاع بتجربة مميزة بين المناظر الطبيعية الخلابة للعلا.

وفي الأزياء والموضة، تقدم عروض العلامات التجارية ضمن فعالية الأزياء، التي تمتد لعدة أيام ضمن مهرجان شتاء طنطورة.

ودعت لحظات العلا الجميع إلى الاطلاع على تفاصيل المهرجان والفعاليات المختلفة، من خلال الموقع الإلكتروني www.experiencealula.com