“شداد جادة حائل” يدخل “غينيس”

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دخل شداد مدخل مهرجان جادة الإبل بحائل، موسوعة غينيس للأرقام القياسية في منطقة حائل، كأكبر شداد خشبي في العالم، حيث تسلم الشهادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل في الحفل الختامي للجادة.

وقال مصمم ومنفذ الشداد، المهندس نادر الشلاقي، أن اختياره للتصميم والتنفيذ جاء رمزاً لبوابة دخول القرية التراثية، ولكون الشداد أهم عنصر مرتبط في الإبل .

ولفت إلى أن تصميم الشداد استغرق فقط يومين 48 ساعة بينما استغرق تنفيذه تسعة أيام عمل من خلال أكثر من 216 ساعة.

وأضاف: روعي في التصميم عدد من المعايير التراثية والثقافية المرتبطة بهذا الإرث .

الذكر بالذكر أن “الشداد” مقعد الركوب على ظهر الإبل، واستعان به أهل حائل قديمًا في ركوب الإبل ، تسهيلاً لعملية الركوب ونقل البضائع على ظهورها.