شرطة محافظة الشماسية بمنطقـة القصيـم تقبض على مروج وتضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية وبيضاء

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قبضـت شرطة محافظة الشماسية بمنطقـة القصيـم علـى مواطن اتخذ إحدى الاستراحات وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أجهزة اتصال، وأسلحة نارية وبيضاء، وجـرى إيقافه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.