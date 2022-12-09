شركة أدوية سويسرية تحصل على موافقة العقاقير الأمريكية لاختبارات تشخيصية لمرض الزهايمر

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حصلت مجموعة الأدوية السويسرية “روش” على الضوء الأخضر من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية لإجراء اختبارات تشخيصية لمرض الزهايمر.

وأشارت إلى أن هذه الاختبارات تهدف إلى الكشف عن وجود مؤشرين حيويين خاصين بالمرض، وهما بروتين “بيتا أميلويد”، وبروتين “تاو”؛ لدى المرضى الذين تتخطى أعمارهم 55 سنة.

وستسهل هذه الاختبارات تشخيص المرض، وتتيح رعاية أفضل للمرضى، وتحديداً من خلال اتخاذ تدابير في مرحلة مبكرة من شأنها حماية وظائفهم المعرفية، إلى جانب جعل تشخيص المرض مُتاحاً لعدد أكبر من الناس بكلفة أقل.