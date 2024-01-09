شركة فرنسية ناشئة تبتكر قناعًا للمكالمات السرية

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إذا كنت تقوم بشكل متكرر بإجراء مكالمات هاتفية سرية، فوضع يدك على فمك والهمس ليس وسيلة مثلى للحفاظ على الخصوصية. هنا يأتي دور قناع Skyted Silent Mask، والذي ابتكرته شركة ناشئة فرنسية تحمل الاسم نفسه.

وفق “New Atalas”، تمت صناعة هذا المنتج بالتعاون مع إيرباص، ووكالة الفضاء الأوروبية، والمختبر الوطني للفضاء الفرنسي (Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales).

كيف يعمل قناع Skyted Silent Mask؟

يستخدم الجهاز مواد بطانة LEONAR (Long Elastic Open Neck Acoustic Resonator) التي تم إنشاؤها لأول مرة لتخفيف صوت محركات الطائرات، وتمتص، حسب الخبراء، 80% من ترددات الصوت عند استخدامها في القناع، بينما يلتقط ميكروفون مدمج صوت المستخدم داخل القناع وينقله إلى هاتفه الذكي بنظام iOS أو Android عبر تقنية البلوتوث.

ويستمع المستخدم إلى الشخص الآخر من خلال سماعات الأذن أو السماعات الخارجية الخاصة به.

وبينما يحافظ القناع أيضًا على عدم طمس صوت المستخدم بسبب الأصوات الخارجية، يمكن استخدام نظام تعزيز إلكتروني لزيادة حجم صوت المستخدم المنقول عند الحاجة.

قناع Skyted Silent Mask والعالم الخارجي

يوجد نظام تهوية يسمح بتنفس المستخدم بحرية. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان المستخدم بحاجة إلى التحدث مع شخص يقع بالقرب منه أثناء المكالمة الهاتفية، يمكنه كتم المكالمة مؤقتًا والسماح لصوته بالتمتع بالتشغيل من خلال سماعة القناع الخارجية.

وتكفي بطارية الليثيوم المدمجة بالقناع لاستخدام يدوم حوالي 10 ساعات.