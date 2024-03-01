شركة “ميرك” المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والدواء تفتتح مقرها الإقليمي الجديد بالعاصمة الرياض

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أعلنت شركة ميرك المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والدواء، عن افتتاح مكتبها الإقليمي الجديد في المملكة، حيث اختارت العاصمة الرياض، ليكون مقرها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومركزاً رائداً للاستثمارات في الشرق الأوسط.

وتعمل “ميرك” على تحقيق إستراتيجيتها تجاه المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، من خلال تقديم الحلول المبتكرة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتطورة للمواطنين والمقيمين.

حضر حفل الافتتاح الذي أقيم بهذه المناسبة مستشار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس نزار بن يوسف الحريري، ومساعد الرئيس التنفيذي للتخطيط والتميز خالد بن حجاج الثنيان، ممثلاً للهيئة العامة للغذاء والدواء، ومدير عام علاقات المستثمرين في وزراة الاستثمار خالد الشدي، وممثلو السفارة الألمانية الدكتور اندرياس دومان ورنا عبدالعزيز، والرئيس الإقليمي لأعمال الشركة في مجال الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وروسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة الدكتور رمزي مراد، و الرئيس التنفيذي لشركة مارك في السعودية ياسر بن سعد الحاقان.

وأوضح الحاقان في تصريح صحفي أنه تم العمل عن كثب مع وزارة الاستثمار لنقل مقر الشركة الإقليمي إلى مدينة الرياض، كخطوة مهمة لدعم إستراتيجيتها التوسعية في المنطقة منوهاً بما تقدمه وتوفره المملكة من خدمات بهدف تسريع مسار نمو الشركات المستمر ودعم القطاع الخاص.