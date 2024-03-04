شركة Cloudflare تسلط الضوء على الاتصال السحابي في مؤتمر LEAP 2024

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شركة Cloudflare, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك برمز: NET)، أعلنت اليوم الشركة الرائدة في مجال الاتصال السحابي عن مشاركتها للعام الثاني على التوالي، وأول مشاركة مباشرة لها، في مؤتمر LEAP، المنصة العالمية للتقنيين الأكثر ابتكارًا، والذي يُقام في مدينة الرياض بين 4 – 7 مارس. وسوف تتمحور مشاركة الشركة حول تقنية الاتصال السحابي الخاصة بها – وهي منصة كاملة لاستعادة السيطرة على موارد الأمن وتقنية المعلومات عبر المنظومة بأكملها: في مقر العمل، والسحابة العامة، وتطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) والإنترنت.

وفي معرض حديثه عن مشاركة الشركة، قال بشار بشايرة، رئيس مبيعات منطقة الشرق الأوسط في Cloudflare: “تشهد المملكة العربية السعودية تحسينات اقتصادية هائلة وتغييرات نحو اقتصاد قوي متنوع عالي التقنية وأقل اعتمادًا على النفط. هذا التحوّل مدفوع برؤية السعودية 2030 لولي العهد صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان والتي تسعى إلى تحسين الأداء في جميع القطاعات، والاستفادة بشكل كبير من التقدم التقني والمبادرات مثل الذكاء الاصطناعي وتبني الحلول القائمة على السحابة. وتتطلب جميع هذه المبادرات اتصالا بالإنترنت أكثر موثوقية ومرونة وكفاءة إلى جانب أمن سيبراني قوي من أجل ضمان سلامة الأصول الرقمية للمؤسسات.”

“تتوافق Cloudflare مع تطلعات التحوّل الرقمي في المملكة. وباعتبارها منصة اتصال سحابي رائدة، تساعد الشركة على ربط المؤسسات وحمايتها من خلال منصتها الموحدة للشبكات وخدمات الأمن والمطورين، مما يمكنها من النجاح في عالم اليوم الذي يستند إلى الاتصالات بشكل كبير. تُستخدم Cloudflare كوكيل عكسي من قبل ما يقرب من 20% من جميع المواقع الإلكترونية. وخلال الربع الرابع من عام 2023، حظرت Cloudflare نحو 182 مليار تهديد إلكتروني كل يوم. وبفضل شبكتها العالمية الواسعة، والعدد المتزايد من مراكز البيانات المحلية التابعة لها داخل المملكة والتي تقدم خدمات سحابية أصلية، تُعد الشركة شريكا رئيسيًا للمؤسسات السعودية في رحلة تحوّلها نحو الاقتصاد الرقمي”.

وفي إطار مشاركة Cloudflare في مؤتمر LEAP، ستلقي ميشيل زاتلين، المؤسس المشارك والرئيس ومدير العمليات في Cloudflare، خطابًا رئيسيًا في اليوم الثاني حول “بناء إنترنت أفضل للجميع”. كما سيعقد داني كنيشت، نائب الرئيس الأول للتقنية الناشئة وحاضنة الأعمال، جلسة نقاش بعنوان “الحدود التالية للذكاء الاصطناعي: الحوسبة على الشبكات وتراجع هيمنة السحابة”.

إلى جانب الاتصال السحابي، فيما يلي بعض المبادرات والابتكارات التي تحرص الشركة على إظهارها في مؤتمر LEAP:

Cloudflare One Data Protection Suite

وهي عبارة عن مجموعة موحدة من حلول الأمن المتقدمة المُصمّمة لحماية البيانات في جميع البيئات – الويب وتطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) والتطبيقات الخاصة. وبدعمٍ من Cloudflare’s Security Service Edge (SSE)، يمكن للعملاء تبسيط الامتثال في السحابة، والتخفيف من تعرض البيانات وفقدان التعليمات البرمجية المصدر، وتأمين بيئات المطورين والذكاء الاصطناعي من منصة واحدة.

Magic WAN Connector

وهي عبارة عن حزمة برامج خفيفة الوزن يمكن للمؤسسات تثبيتها في أي شبكة فعلية أو سحابية للاتصال تلقائيا وتوجيه وتشكيل أي حركة مرور خاصة ببروتوكول الإنترنت (IP). يعمل هذا الحل على تسريع وتبسيط وتأمين اتصالات المؤسسات بالإنترنت. كما أنه يكمّل عمل برنامج Cloudflare One الخاص بالشركة، وهو نظام أساسي لمنصة شبكة Zero Trust كخدمة. ومن مزايا هذا الحل أنه سيمكن المديرين التنفيذيين لأمن المعلومات والمديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات من تسريع وتبسيط -وقبل كل شيء- تأمين اتصال الموظفين والأجهزة والتطبيقات والشبكات ومراكز البيانات التي قد تكون موزعة جغرافيًا، دون الحاجة إلى التضحية بالأداء والموثوقية.

Workers AI

النشر واسع النطاق لاستدلال الذكاء الاصطناعي السريع والآمن. يوفر هذا الحل بنية تحتية ضرورية لتطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي بكفاءة وبأسعار معقولة للعصر الجديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. سيتمكن المطورون الآن من الاستفادة من Workers AI مع بقية أدوات منصة المطورين لإنشاء تطبيقات كاملة تقوم على الذكاء الاصطناعي على شبكة Cloudflare، حيث إنهم سيستفيدون من تجربة شاملة وغنية بالميزات عند إنشاء التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يتيح الاستدلال السريع والميسور، دون المعوقات المتعلقة بإدارة البنية التحتية.

على مدار الأيام الأربعة للمؤتمر، سيقوم مديرو المنتجات والاستشاريون ومهندسو الحلول لدى Cloudflare بتقديم عروض تقديمية وعروض توضيحية مباشرة في جناح الشركة بالمؤتمر. ستركز هذه الجلسات على الحلول الرئيسية مثل: Zero Trust وكيف يكمّل ذلك أمان حافة خدمة الوصول الآمن (SASE)؛ ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين الكشف عن التهديدات وبناء استراتيجية أمنية أصلية لسحابة Zero Trust؛ والحد من التصيد الاحتيالي وبرامج الفدية مع تأمين البيانات كجزء من استراتيجية شاملة للدفاع في العمق؛ وحماية البنية التحتية الحيوية من خلال مجموعة واسعة من تقنيات أمن المؤسسات لتجاوز الهجمات الأكثر تدميرًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار التجاريين المشاركة في مسابقات الأسئلة وسحوبات الحظ والأنشطة الترفيهية أثناء جلسات المناقشة مع فريق Cloudflare حول كيفية الاستفادة من خدمات “الاتصال السحابي” والابتكارات الأخرى التي تقدمها الشركة.

يمكن للمشاركين التجاريين المهتمين بالاجتماع زيارة Cloudflare في مؤتمر LEAP في الجناح رقم C50، القاعة 3.