شعار يعكس الفرحة.. “الترفيه” تطلق هوية فعاليات عيد الفطر

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أطلقت الهيئة العامة للترفيه، هوية فعاليات عيد الفطر 2023 بشعار تميز بخطوط مرحة انسيابية تعكس فرحة العيد، كما تم استلهام ألوانه من ثقافة شعب المملكة وتفاصيلها التي تعبّر عن الفرح.

وتكوّن الشعار من عدة عناصر وألوان حيوية مُبهجة تمثّل تفاصيل استقبال العيد، من زينة وألعاب نارية وحفلات ولقاءات وفعاليات ترفيهية، مع اعتماد خطوط واضحة ومنسجمة في مختلف التصاميم.

واهتمت الهوية الجديدة بالتفاصيل الصغيرة التي تكمن فيها مشاعر الفرح الكبيرة، من شعور فرحة اللباس الجديد إلى لمّة الأهل والأصدقاء والجيران، مع استنشاق رائحة العود المنتشرة في الأرجاء، وسماع تكبيرات العيد في الجوامع الذي يبعث على الطمأنينة.