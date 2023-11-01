شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 تجوب أنحاء تبوك

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تجوّلت مسيرة شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 في العديد من المواقع في منطقة تبوك، وسط حفاوة كبيرة من أفراد المجتمع للاحتفاء بهذه المسيرة والتعبير عن دعمهم للحدث الوطني الكبير، حيث أكملت الجولة زيارتها لأربعة مواقع في المنطقة وهي جامعة تبوك، وبوابة تبوك، ومنتزه الأمير فهد بن سلطان، وإمارة المنطقة، وذلك بمشاركة عدد من الرياضيين والمواطنين في الحدث الرياضي الكبير.

وتناوب على حمل الشعلة خلال جولتها في جامعة تبوك كلاً من، عبدالرحمن أبو طالب، لاعب المنتخب السعودي البارالمبي، الذي شارك في العديد من بطولات الأولمبياد الخاص ، وفهد البلوي، لاعب المبارزة السابق وبطل العرب بسلاح السيف أعوام 1996 و1997 و1998 و1999 و2001، وصاحب الميدالية البرونزية في دورة التضامن الإسلامي عام 2005.

وفي بوابة تبوك، حمل الشعلة يوسف أبو عوف، لاعب كرة الطائرة، وفي منتزه الأمير فهد بن سلطان، حمل الشعلة عائد البلوي مدرب ألعاب القوى ومساعد مدرب المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة، ومع وصولها إلى إمارة منطقة تبوك، حمل الشعلة محمد حماد الحويطي، المدرب الوطني بنادي ضباء والحاصل على كأس منطقة تبوك لفئة الشباب 2021، قبل أن تتسلم الشعلة منى البلوي مدربة كرة القدم النسائية بفريق الصقور بتبوك الحاصلة على الرخصة C من الاتحاد الآسيوي ورخصة مدرب اللياقة البدنية المحترف.

وكانت شعلة الألعاب السعودية قد بدأت جولتها من منطقة الرياض في رحلة عبر مناطق ومحافظات المملكة لتُعبر عن روح الألعاب الأولمبية المعتمدة على قيم الصداقة والسلام كما تحمل أهمية إنسانية عميقة تنشر رسائل السلام والمحبة والتفاؤل لتشجيع المواطنين والمقيمين في المملكة على المشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير.

وتهدف جولة الشعلة إلى إشراك جميع مناطق ومحافظات المملكة في الاحتفال بالألعاب السعودية، وحث الجمهور على متابعة أبطال المملكة خلال مشاركتهم في دورة الألعاب، وإظهار تأثير وتوحيد الرياضة تحت راية شعلة الألعاب السعودية، بمشاركة جميع المؤثرين والرياضيين في مسيرتها، والتعريف بالرياضيين في أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ الفعاليات الرياضية في المملكة، وزيادة التوعية والترويج بالألعاب السعودية وقيمها وأهدافها، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخدمية والخاصة. وتشكل دورة الألعاب السعودية قفزة نوعية في مسيرة الرياضة، وخطوة أولى في طريق تأسيس جيل قادر على المنافسة في الدورات الأولمبية، ومدّ المنتخبات السعودية باللاعبين والمواهب.

الجدير بالذكر أن منافسات النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023 ستقام خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2023، بمشاركة أكثر من 8000 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 200 نادٍ من جميع أنحاء المملكة، يتنافسون في 53 لعبة رياضية منها 6 ألعاب بارالمبية و4 رياضات استعراضية جديدة، مع استحداث فئة جديدة للشباب تضم 12 رياضة.