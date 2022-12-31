شلل الوجه لدى الأطفال.. الفيروسات مسؤولة عن أغلب الحالات

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نصحت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين بضرورة التوجه إلى الطبيب المختص على الفور عند تعرض الطفل لحالة شلل الوجه.

يأتي ذلك حتى يمكن التعرف على الأسباب التي أدت لذلك واتخاذ خطوات العلاج الإضافية.

وأشار طبيب الأطفال الألماني هيرمان جوزيف إلى أن الفيروسات غالبا ما تكون هي المسؤولة عن حالات شلل أو ضعف عضلات الوجه مؤقتا، كما يمكن أن يحدث شلل الوجه النصفي لدى الأطفال بسبب حدوث تغيير مفاجئ في وظيفة الأعصاب.

ومن ضمن الأسباب الأخرى لحدوث شلل الوجه الإصابة بالبرد أو الإصابات أو الأورام أو الإصابة بمرض لايم، الذي ينتقل عن طريق حشرات القراد.

وأكد الطبيب الألماني أن معظم حالات شلل الوجه لدى الأطفال تكون غير ضارة، وغالبا ما تتحسن الحالة وتعود إلى طبيعتها بعد بضعة أسابيع.