شيخ قبيلة بني زيد: إطلاق ولي العهد لمشروع قمم السودة كان عيدًا بالنسبة لنا.. ومثل هذه المشاريع الجبارة تعود بالنفع والفائدة لكل المجتمع

أكد شيخ قبيلة بني زيد “علي الحياني” أن إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمشروع قمم السودة كان بمثابة عيدا بالنسبة لسكان المنطقة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعمل على النهوض بكافة القطاعات من أجل أن تكون المملكة قاطرة دول المنطقة في كافة المجالات.

وبين أن إطلاق ولي العهد لمشروع قمم السودة كان عيدا وطنيا آخر بالنسبة لسكان المنطقة، موضحا أن هذه المشاريع الجبارة تعود بالنفع والفائدة على كل المجتمع السعودي.