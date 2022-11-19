شيري تمنح جماهير مونديال كأس العالم في قطر 2022 خدمات التنقل المجانية

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أعلنت شركة شيري العالمية للسيارات عن اتاحة فرصة الحصول على خدمة التنقل المجانية لجماهير مونديال كأس العالم في قطر 2022 وذلك عبر الموقع الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي مع امكانية الحجز بنقرة واحدة لخدمة التنقل المجانية، وتأتي هذه المبادرة من شيري للمساهمة في تخفيف حدة الأزمات المرورية خلال فترة كأس العالم في قطر حيث من المتوقع تواجد الملايين من الحشود والجماهير لحضور مباريات كأس العالم، وتؤكد هذه الفكرة على حرص شيري اتاحة الفرصة لمحبي علامتها التجارية خوض تجربة التنقل بكل سهولة ورفاهية كما ستتيح للركاب التعرف على مزايا سيارات شيري الرائعة.

ويحتاج عملاء شيري الذين يتقدمون للحصول على هذه الخدمة فقط إلى تقديم الهوية الشخصية ومعلومات السفر ذات الصلة إلى المنصات الرسمية. وعند المراجعة، سيحصل المتقدمين بالطلبات على معلومات حول مواعيد رحلات التنقل، والتي يمكن وصفها بأنها لحظات حماسية ومريحة في وقت واحد أنك من عملاء شيري.

وعلى الرغم من الفترة القصيرة لـ شيري في سوق الشرق الأوسط، فقد حققت نمواً مضاعفاً في المبيعات واكتسبت اسماً تجارياً لامعاً في والمملكة العربية السعودية قطر والعديد من دول المنطقة في فترة زمنية قياسية، كما فازت العديد من طرازاتها بجائزة “الطراز الأفضل للعام” عدة مرات، لتصبح بذلك العلامة التجارية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط.

وتشهد الرحلات الجوية المتجهة إلى قطر ارتفاعاً بـ 10 أضعاف خلال فترة كأس العالم، بينما زادت حجوزات الرحلات المباشرة إلى الدوحة من المكسيك والأرجنتين وإسبانيا وأماكن أخرى إلى 79 ضعفاً. وتوقعت المؤسسات المعنية قدوم ما يزيد عن 1.2 مليون سائح ومشجع إلى قطر خلال كأس العالم هذا العام. ومع ذلك، ستؤدي أيضاً الزيادة السريعة الناجمة عن تدفق عدد كبير من الناس إلى ضغوط كبيرة على القطاعات المختلفة.