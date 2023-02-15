صادرات الحبوب الأوكرانية تهبط 29.3% خلال موسم 2022-2023

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أظهرت بيانات وزارة الزراعة اليوم أن صادرات الحبوب الأوكرانية انخفضت 29.3 في المائة إلى 29.7 مليون طن في موسم 2022-2023 حتى الآن، وذلك بفعل انخفاض المحصول وصعوبات لوجستية ناجمة عن التدخل العسكري الروسي.

ويشمل حجم الإنتاج حتى الآن للموسم الممتد من يوليو إلى يونيو نحو 10.5 مليون طن من القمح و17 مليون طن من الذرة ونحو مليوني طن من الشعير. كانت الصادرات قد بلغت في الفترة المماثلة من الموسم الماضي حوالي 42 مليون طن، وفقا لـ”رويترز”.

وقالت الوزارة إن صادرات الحبوب منذ بداية الشهر الجاري بلغت 2.7 مليون طن حتى 15 فبراير انخفاضا من 3.5 مليون طن في الفترة المقابلة قبل عام.