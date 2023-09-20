صالح الثبيتي متحدثاً رسمياً لوزارة التعليم

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أصدر معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان قراراً بتكليف صالح بن محمد الثبيتي متحدثاً رسمياً لوزارة التعليم بالإضافة إلى عمله مشرفاً عاماً على الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة.

من جانبه، تقدَّم الثبيتي بالشكر والتقدير لمعالي الوزير على ثقته ودعمه المستمر، سائلاً الله التوفيق للعمل وفق توجيهات معاليه، وبما يخدم رسالة الوزارة السامية ويحقق أهدافها؛ مواكبة لتطلعات القيادة الرشيدة.

يذكر أن الثبيتي من الكفاءات الوطنية التي تمتلك تجارب وخبرات متنوعة في مجال الإعلام والعلاقات العامة في القطاعين الحكومي والخاص.