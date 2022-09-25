صالح العريض: دربت ولي العهد على الكاراتيه وكان منضبطا وقويا للغاية

المناطق_الرياض

كشف صالح العريض مدرب الكاراتيه السابق عن ذكرياته مع الكاراتيه وقال: “كنا في حارة بها مشاغبات بالبطحة وكل يوم هوشة وكل يوم أرى معارك فذهبت إلى كلية المعلمين وتدربت في صالة بعدما اشتريت كتاب الكاراتيه.

وأضاف: “أراد اتحاد الكاراتيه نشر اللعبة وذهبت إلى نادي الهلال وأسست فريق الكاراتيه وكان معي الحزام البني بأولاد الحارة وذهبت لليابان 3 أشهر لتطوير مهاراتي ودربت منتخب السعودية.

وأكد أنه درب ابراهيم القناص ومحمد البخيت ومحمد القحطاني ولهم مشاركات مع المنتخب وفي البطولات.

وتابع: “أفتخر بتدريب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما كان صغيرا والأمير تركي بن سلمان والأمير خالد بن سلمان والأمير بندر، في القصر” .

صالح العريض يروي تفاصيل حضور الملك سلمان (حفظه الله) حصة تدريب كاراتيه مع الأمير محمد وأشقاءه لدعمهم معنوياً @jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/pWsWcZoaph — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 25, 2022

وأوضح أن ولي العهد كان منضبطا وحريصا على التدريب وكان قويا للغاية ووصل معي إلى الحزام البني وحصل على الأسود في أمريكا.

وبين أن برامج الأطفال قد لا تحرص عليها قنوات التلفزيون، وهناك خلل في تقديم المحتوى للطفل قائلا: “الوضع مُحزن وخطير..