” صالح ال رافع ” يدشن أعمال جمعية البر بالنويعمة لشهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥

المناطق_فالح الدوسري | تصوير : محمد ال مسحل

دشن محافظ وادي الدواسر بالإنابة الأستاذ صالح بن سيف ال رافع صباح اليوم، برامج ومشاريع جمعية البر الخيرية بالنويعمة لشهر رمضان المبارك ١٤٤٥.

جاء ذلك خلال زيارة سعادة المحافظ بالإنابة إلى المستودع الخيري للجمعية، التقى خلالها برئيس الجمعية الشيخ شيبان بن قويد وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة، والموظفين ، واطلع على المشاريع الإغاثية وبرامج الأعمال الإنسانية للجمعية لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1445 .

وكانت جمعية البر الخيرية بالنويعمة بدأت مبادراتها الرمضانية بتوزيع سلال غذائية متنوعة وتمور وأرز ولحوم بتكلفة إجمالية تجاوزت 500 ألف ريال لمجموع المراحل وتعتبر هذه هي المرحلة الأولى من المشاريع الإغاثية والأعمال الإنسانية لشهر رمضان.

وذكرت الجمعية أن المرحلة الأولى من المبادرة استفاد منها أكثر من 2800 أسرة من المستفيدين في الجمعية، وذلك بالتعاون مع أعضاء فريق جود التطوعي الذين شاركوا بفاعلية في تفعيل الأعمال التطوعية بساعات تطوعية تجاوزت 140ساعة لليوم الواحد.

من جانبه أشاد سعادة محافظ وادي الدواسر بالإنابة بالأنشطة التي تنفذها جمعية البر الخيرية بالنويعمة، وجهودها الملموسة في خدمة مجتمع المحافظة، كما شكر جميع العاملين والمتطوعين وسجل كلمة خاصة عبر سناب الصحيفة، كما شكر أعضاء المجلس العمومي وفريق جود التطوعي.