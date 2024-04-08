صحة الفم بوابة للوقاية من السرطان: نصائح هامة

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حذرت دراسة حديثة من أن عدم الاهتمام بنظافة الأسنان يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون. وربط البحث الجديد بين عدم تنظيف الأسنان وأحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم.

وبحسب موقع «ميرور» البريطاني، حذر طبيب الأسنان فيراخ حاميد من التأثير الصحي لعدم تنظيف أسنانك بالفرشاة، قائلا: «لقد أظهرت الدراسات الجديدة وجود علاقة مدهشة بين كيفية العناية بأسناننا وخطر الإصابة بسرطان القولون، ويبدو أن نوعا معينا من البكتيريا، التي توجد عادة في فمنا، يمكن أن ينتهي بها الأمر في القولون لدينا إذا لم نغسل أسناننا بشكل صحيح».

وأضاف: «تُعرف البكتيريا باسم Fusobacterium nucleatum ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالة المصابين بسرطان القولون والمستقيم، يوضح لنا هذا مدى أهمية تنظيف فمنا وزيارات طبيب الأسنان بشكل منتظم».