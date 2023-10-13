صحة جازان تطلق العيادة الأولى لـ “تأهيل مفصل فك الوجه الصدغي” على مستوى مستشفيات وزارة الصحة

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أطلقت صحة جازان ممثلًة بإدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة وإدارة طب الأسنان مسار الخدمة “عيادة تأهيل مفصل فك الوجه الصدغي” التي تعد الأولى من نوعها بمستشفيات وزارة الصحة.

وأوضح مدير إدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة بصحة جازان حسن سرور، بأن هذا المسار يستهدف المرضى الذين يعانون من مشاكل في مفاصل الفكين أدت إلى عدم القدرة على فتح الفم للكلام والأكل وكثير من وظائف الفك الحركية.

وبيَّن بأن المسار يهدف إلى تزويد المستفيد ببرنامج تأهيل طبي مكثف لاستعادة وظائف الفك الحركية للمستفيد والعودة لممارسة حياته الطبيعية، وتقليل الحاجة إلى الاستخدامات الدوائية والتدخلات الجراحية، مؤكداًَ البدء في استقبال الإحالات من عيادات الأسنان بالمراكز الصحية وجميع المستشفيات.