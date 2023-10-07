صحة حائل تصدر 61 ترخيصاً لمنشآت صحية خاصة خلال شهر أغسطس

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أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلةً في إدارة تنمية الاستثمار للقطاع الصحي الخاص، 61 ترخيصاً لمنشآت صحية خاصة خلال شهر أغسطس 2023.

وأوضحت صحة حائل أنها أصدرت 7 تراخيص لمنشآت صحية خاصة جديدة وتراخيص مبدئية و 13 ترخيصاً نهائية لمنشآت صحية خاصة، كما أصدرت 41 ترخيصًا إلكترونيًّا لممارسين صحيين، ومنحت 16 تأشيرة لمؤسسات صحية خاصة، كما أنهت إجراءات نقل ملكية وموقعًا لـ 6 لمنشآت صحية خاصة.

وأشارت إدارة الاستثمار للقطاع الصحي الخاص إلى أنها استقبلت 13 طلبًا لأدوية خاضعة لرقابة القطاع الصحي الخاص وسجلت بلاغين لحالات الولادة في القطاع الصحي الخاص ، إضاف إلى إصدار 12 قرار ندب لممارسين صحيين بين المنشآت الصحية الخاصة وتسجيل ثلاثة أنشطة إضافية لمؤسسات صحية خاصة، كما نفذت 55 معاينة لمنشآت صحية خاصة لغرض التجديد.

يذكر أن صحة حائل تقوم بتشجيع المستثمر في القطاع الصحي الخاص من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت ، مشيرة إلى أن التوجه الآن هو تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي للإسهام في توفير الرعاية الصحية.