صحة حائل تُدشّن 34 لوحة عمليات في مركز القيادة والتحكم

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دشّنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل أمس، 34 لوحة تحكم في المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة المنطقة، وذلك تماشياً مع التحول الرقمي الذي تشهده وزارة الصحة ضمن مشاريع التحول الصحي وفق رؤية السعودية 2030.

وشملت لوحات التحكم 20 لوحة عمليات لوحدة مخرجات الرعاية المتكاملة و 6 لوحات تحكم لوحدة مخرجات الخدمات الطبية المساعدة و 3 لوحات عمليات تخص وحدة سلامة المرضى ولوحتي تحكم لعمليات وحدة تحسين الأداء ولوحتي تحكم لعمليات نظام موعد، بالإضافة إلى لوحة تحكم لعمليات التخطيط والتطوير بإدارة الجودة.

الجدير بالذكر أن إدارة الجودة ومراقبة المخرجات، نفذت 14 برنامجاً تدريبياً خلال الربع الأول من هذا العام 2023 من أصل 24 برنامجاً مخططاً له خلال هذا العام، وتم إصدار ما يقارب 20 تقريراً لمقدمي الخدمات الصحية.