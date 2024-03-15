“صحة غزة”: الاحتلال ارتكب 13 مجزرة راح ضحيتها 149 شهيدا و300 مصاب خلال آخر 24 ساعة

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قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 149 شهيدًا و300 مصاب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي في اليوم الـ 161 من الحرب الإسرائيلية على القطاع أنه لايزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأوضحت أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 31490 شهيدًا و73439 مصابا منذ بداية “طوفان الأقصى” والحرب على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.