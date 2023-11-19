صحراء “حسمى” برمالها الحمراء وجبالها المنحوتة تُضفي جمالاً طبيعيًا وبُعدًا جيولوجيًا لمنطقة تبوك

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تُضفي صحراء “حسمى” برمالها الحمراء وجبالها الرملية المنحوتة في الجهة الشمالية الغربية من منطقة تبوك جمالاً طبيعيًا وبُعدًا جيولوجيًا لهذه الصحراء.

وتكونت أشكال الجبال بحسمى عبر السنين الحاضرة في سجل التاريخ ، فشكلت مناظر جاذبة للسياح لتصبح كالمتحف المفتوح لا يمل منه الزائر أينما اتجه، حيث أسهمت عوامل التعرية التي مرت بهذه المنطقة في صنع لوحات جمالية بديعة يندر في العالم مثيلها.

وتُعد “حسمى” منذ الأزل ، محطة على طريق التجارة القديم من وإلى جزيرة العرب ومرت بها القوافل والركبان على امتداد الحضارات الإنسانية المتتالية، وهذا ما يفسر تنوع وكثرة النقوش الأثرية على صخور جبالها الشاهقة.