جامعة أم القرى تنظم فعاليات «هاكاثون السلامة والصحة المهنية» في مكة المكرمة

تنطلق الأحد القادم فعاليات “هاكاثون السلامة والصحة المهنية” الذي تنظمه جامعة أم القرى والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، ليعالج التحديات السائدة في الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، ويدعم تحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات وحلول اقتصادية رائدة، ويحاكي مجموعة من المجالات مثل تعزيز الصحة في بيئة العمل والحماية من إصابات العمل، والعمل في الأماكن الضيقة والإجهاد الحراري وغيرها.

ويستهدف الهاكاثون الطلبة والمفكرين والمبدعين والخبراء والباحثين الذين يسعون لتحسين مستوى السلامة في بيئة العمل في مختلف القطاعات.

ودعت الجامعة المهتمين بالتسجيل إلى زيارة الرابط التالي: https://ncriosh.wmvc.sa.