صفعه المعلم مرتين معتقدا أنه يغش.. فرد عليه بطريقة أذهلت الجميع.. “العمري يروي لحظات مؤثرة في حياته (فيديو)

روى رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، الدكتور عبد الله العمري، قصة الصفعة التي تعرض لها من معلمه بعدما اعتقد أنه يغش.

وقال “العمري”، خلال حديثه على قناة mbc: “عندما وصلت الصف الرابع الابتدائي، كان معروف أن منطقة تبوك باردة جدا ولا يوجد مراكز طبية، وأصبت بحمى شوكية قاســـية، وأفقدتني الحمى 80% من السمع، و50% من النطق”.

وأضاف: “وكنا نستخدم الأعشاب الطبية للعلاج، ولكن استمرت المعاناة، وكان رقمي في الصف 5 ولكن نطقتها بصعوبة، فضربني المعلم ضرب مبرح، لم أخبر لأبي حتى لا يجلسوني في البيت وأنا أريد أن أدرس”.

وواصل: “المعلم كان يقول لي لازم تنطق الحرف بشكل كامل، فكان في خوف ورغبة في التعليم من جهة ثانية، في الصف الخامس والسادس تعدل اللسان، لكن الأذن كما هي، وقدمت متأخر في الصف السادس، وجلست في آخر الفصل، فكان المعلم يسألني وأقول له لا أسمع، صاروا يلقبوني في المدرسة صُمان”.

وأكمل: “الطلاب ما كانوا يساعدون بعض، حتى وصلت الصف الثاني متوسط، كان عندي قــدرة جيدة على الحفظ، أخبرنا المعلم لمادة التاريخ، كنت أجاوب وأكتب رقم الصفحة اللي فيها الإجابة، والمعلم قال أني أغش، وضربني كفين على وجهي”.

وأشار، إلى أن الطلاب قالوا هذا الأول لماذا تضربه، أجاب لأني أكتب رقم الصفحة، فسألني سؤال وطلب أن أسمع وعندما أجبت وقف مصدومًا”.

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