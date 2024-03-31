صلاح يقلب الطاولة على برايتون ويقود ليفربول إلى الصدارة

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قاد النجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لاقتناص فوز ثمين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما قلب تأخره صفر – 1 أمام ضيفه برايتون، إلى انتصار ثمين ومستحق 2 – 1 يوم الأحد في المرحلة الـ30 للمسابقة.

وتقدم برايتون بهدف مباغت حمل توقيع داني ويلبك في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب (آنفيلد)، قبل أن يساهم صلاح بتسجيل هدف التعادل لليفربول، الذي أحرزه الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 27.

وتقمص صلاح دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 65.

وبات هذا هو الهدف التاسع لصلاح خلال 15 مباراة لعبها ضد برايتون، ليعزز صدارته لقائمة هدافي ليفربول التاريخيين في لقاءات الفريقين.

وصنع (الفرعون المصري) هدفا آخر للويز دياز في الدقيقة 71، لكن سرعان ما ألغاه حكم المباراة بسبب سقوط الجناح الكولومبي في مصيدة التسلل.

بهذا الانتصار، أنهى ليفربول لعنة برايتون، الذي عجز الفريق الأحمر عن التغلب عليه خلال لقاءات الفريقين الأربعة الأخيرة بمختلف المسابقات.

وبات هذا هو الفوز الأول لليفربول على برايتون منذ 12 مارس 2022، عندما فاز 2 – صفر على برايتون في ملعب (فالمر) بالدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، بتعادله 1 – 1 مع مانشستر سيتي، إلى 67 نقطة، لينفرد بالصدارة مؤقتا.

في المقابل، توقف رصيد برايتون عند 42 نقطة في المركز التاسع.