صلاح ينقذ مصر من الخسارة ويحرم موزمبيق من فوز تاريخي على الفراعنة بأمم أفريقيا

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أنقذ محمد صلاح قائد منتخب مصر “الفراعنة” من خسارة صادمة أمام موزمبيق، في مستهل مشوارهم ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

منتخب مصر استهل مشواره بمواجهة موزمبيق، وذلك على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي” ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة أمم أفريقيا.

نتيجة مباراة مصر ضد موزمبيق في كأس أفريقيا 2023

وانتهت مباراة منتخب مصر أمام موزمبيق بنتيجة التعادل بهدفين لكل منتخب.

منتخب كانت بدايته مثالية في المباراة، حيث سجل هدف التقدم في الدقيقة الثانية بواسطة مصطفى محمد.

الهدف هو الأول الذي يسجله مصطفى في تاريخ مشاركاته ببطولة أمم أفريقيا، وذلك على مدار 8 مباريات.

حاول منتخب مصر إضافة الهدف الثاني، فيما تمسكت موزمبيق بأملها في إمكانية تحقيق المفاجأة.

وحدثت المفاجأة خلال 3 دقائق من الشوط الثاني، حيث سجل منتخب موزمبيق ثنائية بالدقيقتين 55 و58 بواسطة ويتينيس جواو وسلسيو بواكي.

رفض منتخب مصر الاستسلام، وسجل هدف التعادل القاتل بواسطة محمد صلاح، وذلك من ركلة جزاء.

وتعد هذه المرة الثانية تواليا، التي يفشل فيها منتخب مصر في تحقيق الانتصار بمباراته الافتتاحية ببطولة أمم أفريقيا.

وكانت النسخة الماضية التي وصلت فيها مصر إلى النهائي، استهلتها بخسارة أمام نيجيريا بهدف دون رد.